В Польше при столкновении трех трамваев травмированы 19 человек

В польском городе Торунь в результате столкновения трех трамваев, ранены 19 человек, передает Польское радио.

Представитель Воеводского коменданта Государственной пожарной службы в г.Торунь Аркадиуш Пентак сообщил, что авария произошла на улице Костюшко.

На месте происшествия работали шесть карет скорой помощи, которые доставили всех пострадавших в больницу.

Читайте такжеВ центре Львова "скорая" столкнулась с трамваемКроме этого, на месте происшествия работает шесть пожарных команд. Спасатели обыскали трамваи, а также помогли Управлению городского транспорта опустить пантографы (устройства для снятия тока с контактного проводника) и с помощью гидравлических ножниц сделали отверстие, через которое можно было войти в одно из транспортных средств.