Рапсовое масло избавляет от жировых отложений - исследование
С его помощью возможно убрать лишний абдоминальный жир менее чем за четыре недели.
Избавиться от жировых отложений весьма непросто. Как правило, на коррекцию фигуры уходит много времени. Процесс этот требует большой доли самоконтроля и силы воли, отмечает Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News. По словам диетологов, можно немного ускорить процесс, добавив в рацион рапсовое масло.
С его помощью возможно убрать лишний абдоминальный жир менее чем за четыре недели. Абдоминальный жир локализуется в средней части тела и связан с внутренним ожирением. Данный тип ожирения повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и диабета.
Читайте такжеДва стакана воды перед едой помогут похудетьМононенасыщенные жиры в рапсовом масле, по данным Университета Пенсильвании, борются с жировыми отложениями. Его эффективность проверили на добровольцах. Эксперты тестировали пять разных растительных масел на 101 человеке. Оказалось, спустя месяц потребления рапсового масла у людей было на 11 килограммов меньше жира, чем до начала эксперимента.
Что важно, жировые отложения, ушедшие с талии, не вылились в увеличение объемов в других частях тела. По словам ученых, рапсовое масло можно смело добавлять при тушении, в выпечку, в смузи и салаты.