Рапсовое масло избавляет от жировых отложений - исследование

Избавиться от жировых отложений весьма непросто. Как правило, на коррекцию фигуры уходит много времени. Процесс этот требует большой доли самоконтроля и силы воли, отмечает Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News. По словам диетологов, можно немного ускорить процесс, добавив в рацион рапсовое масло.

С его помощью возможно убрать лишний абдоминальный жир менее чем за четыре недели. Абдоминальный жир локализуется в средней части тела и связан с внутренним ожирением. Данный тип ожирения повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и диабета.

Читайте такжеДва стакана воды перед едой помогут похудетьМононенасыщенные жиры в рапсовом масле, по данным Университета Пенсильвании, борются с жировыми отложениями. Его эффективность проверили на добровольцах. Эксперты тестировали пять разных растительных масел на 101 человеке. Оказалось, спустя месяц потребления рапсового масла у людей было на 11 килограммов меньше жира, чем до начала эксперимента.

Что важно, жировые отложения, ушедшие с талии, не вылились в увеличение объемов в других частях тела. По словам ученых, рапсовое масло можно смело добавлять при тушении, в выпечку, в смузи и салаты.