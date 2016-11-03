Вирус Зика приводит мужчин к бесплодию - исследование

Ученые продолжают изучать вирус Зика, обнаруживая все новые и новые негативные последствия заражения. ВОЗ уже признала, что именно инфицирование Зикой во время беременности вызывает микроцефалию новорожденных, сообщает Медпортал.

Теперь же стало ясно, что заражение вирусом Зика негативно сказывается на мужской половой функции. Это пока показано лишь на самцах мышей, однако ученые из Медицинской школы при Университете Вашингтона (Washington University School of Medicine) не исключают, что вирус может подобным образом влиять и на мужчин.

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Было показано, что у инфицированных мышей снижается уровень тестостерона, семенники уменьшаются в объеме, количество сперматозоидов становится меньше – все это ожидаемо приводит к снижению фертильности животных. Вирус вызывает разрушение клеток Сертоли, расположенных в канальцах семенников. Через три недели после заражения мышиные семенники уменьшились в размерах в десять раз, количество сперматозоидов также снизилось в десять раз.

Известно, что вирус может долгое время сохраняться в семенниках – в течение нескольких месяцев после его исчезновения из мочи и крови. Размер семенников мышей оставался неизменным даже через 6 недель, после того как вирус перестал обнаруживаться в крови животных.

Во многих случаях выяснить причину мужского бесплодия не удается – теперь авторы считают, что это может быть связано с инфицированием вирусом Зика, произошедшим за несколько месяцев до того, как мужчина предпринял попытки зачать ребенка.

Читайте такжеМасштабное исследование подтвердило, что вирус Зика вызывает развитие микроцефалии у младенцевУченые еще раз подчеркивают, что пока им удалось продемонстрировать снижение фертильности только на самцах мышей, а изучение этого феномена на людях не проводилось. Авторы не знают, действительно ли мужчины пострадали от вируса Зика и как часто возникает такое осложнение. Кроме того, неизвестно, насколько выражены последствия инфицирования вирусом Зика у мужчин, ученые не исключают, что у людей столь существенного уменьшения яичек в размерах не происходит.