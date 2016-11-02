Прикосновения любимого человека избавляют от боли - исследование

По словам специалистов из Университета Хайфы, дело в нашей эмоциональной связи с близким человеком. Именно из-за нее боль ослабевает. Прикосновения незнакомцев не обладают таким же эффектом. Ученые провели серию экспериментов. В них приняли участие десятки женщин, сообщает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеБрак укрепляет здоровье - исследованиеУ участниц неоднократно вызывали легкие болевые ощущения. К рукам представительниц прекрасного пола ненадолго прикасались горячими металлическими стержнями. В ходе первого эксперимента женщин за руку держали незнакомые люди, пытавшиеся их успокоить. На втором эксперименте разрешили присутствовать мужьям или партнерам участниц, но их попросили не дотрагиваться до женщин. Наконец, в процессе третьего эксперимента представительниц прекрасного пола держал за руку или гладил по руке их любимый человек.

Читайте такжеУ женатых мужчин здоровье крепче, чем у холостых - японские медикиИсследование показало: прикосновение незнакомца и просто наличие партнера рядом не влияли на болевые ощущения, которые испытывали женщины. Однако благодаря прикосновениям любимого человека уровни боли у участниц снижались. Кроме того, чем больше партнеры сочувствовали женщинам и поддерживали их, тем ниже были уровни боли.