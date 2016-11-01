Ученые разработали "быстрый" метод диагностики заболеваний легких

Чтобы выявить хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), достаточно задать пациенту всего 5 вопросов и измерить его максимальную скорость выдоха. В этом уверены исследователи из Медицинского колледжа Вейлл Корнелл. Новый метод проверили в ходе исследования, сообщает Мeddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Читайте такжеДети курящих отцов болеют астмой в три раза чаще Исследователи отобрали из 44 вопросов, задаваемых людям с ХОБЛ или риском развития заболевания, 5, которые чаще всего помогали точно оценить состояние. Пациентов спрашивали, как часто их дыхание осложняется внешними факторами, такими как физическая активность или усталость. Кроме того, ученые измеряли максимальную скорость выдоха.

Читайте также"Клубничные" электронные сигареты являются самыми опасными для бронхов - исследованиеВ исследовании методом "случай-контроль" приняли участие 346 мужчин и женщин. Средний возраст добровольцев составлял 63 года. Проанализировав ответы участников на вопросы, специалисты определили, что у 52% добровольцев нужно было измерить максимальную скорость выдоха. Новый метод обладал высокой чувствительностью (89,7%) и специфичностью (78,1%).