Белковый коктейль снижает риск болезней сердца и инсульта - исследование

Как передает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, сывороточный белок, столь популярный среди бодибилдеров, снижает давление и уровень холестерина, что положительно отражается на сосудах. Как показало исследование Университета Ридинга, потребление сывороточного белка снижало риск развития смертельно опасного сердечного недуга на 8%.

Читайте такжеКакие ягоды полезны для сердечно-сосудистой системыВ принципе, известно, то люди, пьющие молоко на протяжении жизни, обычно отличаются крепким здоровьем. Видимо, дело в белках из молока. В рамках последней научной работы эксперты фокусировались на влиянии белковых коктейлей. Группа из 38 добровольцев с повышенным давлением пила в течение восьми недель по два коктейля в день. Использовались коктейли, свободно продаваемые на рынке, и смешивались они на воде. Сывороточный протеин сравнивали с БАДом с казеином - еще одним белком. Была и контрольная группа - она пила мальтодекстрин (углевод).

Читайте такжеЖирное молоко оказалось полезнее обезжиренногоОказалось, в течение суток после приема добавки с сывороточным белком наблюдалось снижение давления, как и уровней холестерина, триацилглицеринов (жиров, повышающих риск сердечно-сосудистых болезней). Ученые подчеркивают: большие дозы сывороточного белка, аналогичные тем, что принимают спортсмены, значительно улучшили состояние людей всего за 8 недель.