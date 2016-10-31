Ученые разработали новый метод лечения аллергии

Ученые разработали новый подход к иммунотерапии, который может быть полезен в лечении аллергии на арахис и яичный белок, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News. Анафилаксия - острая и быстро развивающаяся аллергическая реакция, которая грозит смертью. И опций по купированию данного состояния не так уж и много. Новая же методика практически полностью убрала аллергическую реакцию у мышей благодаря превращению иммунных клеток, чувствительных к аллергену, в клетки, имитирующие реакции, свойственные здоровым индивидам.

Читайте такжеНовый подход к лечению аллергии на пшеницу у детейКак показали исследования, данный подход дал возможность уменьшить проявления симптомов анафилаксии и снижал уровень белковых маркеров, сопряженных с аллергической реакцией, до 90%. То есть методика избавляла от анафилактических реакций даже очень чувствительных животных. По словам сотрудников Университета Макгилла, они собираются опробовать подход с точки зрения лечения аутоиммунных болезней вроде рассеянного склероза.

Читайте такжеУчёные назвали простой способ предотвращения аллергииИтак, согласно подходу, в лаборатории производят дендритные клетки. Эти клетки работают как стражи иммунной системы. Поэтому они присутствуют в тканях, непосредственно контактирующих с внешней средой, - в коже, выстилке носовой полости, легких, желудка, кишечника. Получившиеся клетки обрабатывают уникальной смесью белков, кислотой, связанной с витамином А и встречающейся в желудочно-кишечном тракте, а затем и аллергеном. Все это позволяло изменить клетки и сделать их пригодными для имплантации. Попадая в тело, клетки по сути перестраивают иммунитет и меняют его реакции на аллергены.