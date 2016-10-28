Шоколад не помогает при депрессии - наблюдения специалистов

Австралийские ученые из Больницы Принца Уэльского ополчились на шоколад после исследования данного продукта. Специалистов интересовало, как шоколад влияет на настроение человека в действительности, ведь, согласно распространенному мнению, он спасает от депрессивных настроений.

Были набраны добровольцы, которых разбили на две группы, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на "Экономику сегодня". В первую группу вошли люди, постоянно потреблявшие шоколад. Во вторую - только те, кто ел шоколад в состоянии грусти. Так, первая группа просто получала удовольствие от шоколада (вырабатывался активно дофамин в мозге). Вторая группа пыталась найти в шоколаде средство от депрессии, стресса и скуки.

Читайте такжеУченые подтвердили пользу черного шоколада для сердца и обмена веществОказалось, шоколад может временно помочь человеку в состоянии депрессии. Однако через какое-то время его грусть усилится. Исследование показало: шоколад воздействует на те же участки мозга, что и серотонин. Но для получения аналогичного эффекта человеку необходимо съесть огромное количество сладости. Поэтому позитивный эффект быстро пропадает.