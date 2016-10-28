В Украине появится эффективное лекарство против гепатита С - ВОЗ

Этот препарат появился в арсенале медиков лишь два года назад и уже доказал свою эффективность, пишет Центр новостей ООН.

Читайте такжеЮНИСЕФ привьет от полиомиелита более 41 млн африканских детейИспользование препарата прямого противовирусного действия для лечения гепатита С было впервые разрешено в 2013 году. Но тогда оказалось, что из-за высокой цены это лекарство недоступно для 80 миллионов жителей планеты с хронической инфекцией гепатита С.

К решению проблемы подключилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая содействовала снижению стоимости лекарства для стран с невысоким уровнем дохода.

Читайте такжеВ бедных странах допустимые уровни загрязнения воздуха превышены в 98 % городов - ВОЗ

К настоящему времени это эффективное средство появилось в распоряжении медиков в ряде стран с низким и средним уровнем дохода, в том числе в Аргентине, Бразилии, Египте, Грузии, Индонезии, Марокко, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах, в Румынии, Руанде, Таиланде и в Украине.

Эффективность нового лекарства - более 95%. У принимающих их лиц меньше побочных эффектов, чем у ранее доступных средств. Медики считают, что с этим препаратом больного можно полностью вылечить в течение трех месяцев.

Читайте такжеСвинец вызывает в мире 600 тысяч новых случаев умственной отсталости у детей - ВОЗ

Директор Департамента Глобальной программы ВОЗ по гепатиту Готфрид Хирншал заявил, что «облегчение доступа к жизненно важному лечению гепатита С - один из приоритетов ВОЗ». Он с удовлетворением отметил, что «в странах, где появилось такое лекарство, наблюдается существенный прогресс в борьбе с гепатитом».

Вместе с тем, по словам Готфрида Хирншала, «лекарство по-прежнему не доступно для многих людей в мире».