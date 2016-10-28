На рынке появится тест для ранней диагностики остеоартрита

Группа исследователей под руководством д-ра Найлы Раббани (Naila Rabbani) разработали тест, способный по образцу крови определить признаки начинающегося остеоартрита и дифференцировать заболевание от ранних стадий ревматоидного артрита и других воспалительных заболеваний суставов, пишет MedicalXpress.

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Тест выявляет в плазме крови химическую сигнатуру поврежденных белков.

Создатели теста планируют, что разработка появится на рынке в течение ближайших двух лет. По их словам, новым диагностический тест позволит на ранних стадиях определить характер воспалительного заболевания, следовательно, станет возможным как можно более раннее назначение терапии.

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При разработке теста были использованы образцы крови и спинномозговой жидкости пациентов с ранними и поздними стадиями остеоартрита, ревматоидного артрита и другими воспалительными заболеваниями суставов, а также здоровых добровольцев. Полученные образцы анализировались методом масс-спектрометрии, который позволил определить паттерны повреждения белков.