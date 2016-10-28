Ученые назвали продукты, которые омолаживают организм

В новой работе ученым удалось использовать нуклеотид NMN, участвующий в энергетическом обмене клетки, для синтеза в организме животных кофермента NAD, пишет EurekAlert!. Напрямую вводить последнее вещество животным невозможно.

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Соединение NAD участвует в усваивании жиров и углеводов, однако его синтез из-за повреждений ДНК с возрастом замедляется. В частности, кофермент препятствует набору массы тела, потере чувствительности к инсулину и снижению физической активности.

«Мы продемонстрировали способ замедлить физиологический спад, который наблюдается у стареющих мышей, — сказал соавтор исследования Син-Итиро Имаи. — Это означает, что у старых мышей достигается примерно тот же уровень обмена веществ и энергии, что и у молодых животных».

Опыты на мышах показали, что растворимый в воде NMN впитывается в кровь в течение трех минут. Специалисты отмечают, что прием NMN молодыми мышами не имеет значимого эффекта.

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Ученые полагают, что, поскольку в организме человека обмен веществ протекает сходным с мышами образом, то выводы, полученные в новом исследовании, справедливы и для людей. В Японии уже начаты испытания препаратов с NMN на человеке. Это соединение, как отмечают ученые, содержится в ряде пищевых продуктов, в частности, брокколи, капусте, огурцах и авокадо.

В августе сообщалось, что медики из Пенсильванского университета (США) впервые доказали эффективность NAD и препаратов на основе его прекурсоров для профилактики мышечной деградации. Эти соединения в настоящее время популярны среди занимающихся физической культурой и спортом людей.