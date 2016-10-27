Особенности мозга мешают людям придерживаться диеты - исследование

Новое исследование, проведенное в Дартмутском колледже, показало: способность поддерживать нормальный вес зависит от структуры мозга человека. В частности, ключевую роль играет белое вещество, соединяющее исполнительную систему мозга с системой награды, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

В исследовании участвовали 36 человек, постоянно сидящих на диете. В среднем у них в теле было 29,6% жира. Сначала участники выражали свое мнение о картинках. Таким образом их отвлекали от сути эксперимента. Добровольцам делали МРТ. Ученые определяли, где в мозге людей находились исполнительная система и система награды. После исследователи применяли диффузионно-тензорную визуализацию, чтобы рассмотреть пути, соединявшие две системы.

Читайте такжеМетод "меньше есть и больше двигаться" не всегда работает - исследованиеСпециалисты обнаружили, что активность в мозге участников, сидевших на диете, сильнее повышалась в ответ на изображения еды по сравнению с нейтральными картинками. Также исследователи заметили: у добровольцев с более низким содержанием жира в теле было меньше дефектов в белом веществе, соединявшем исполнительную систему с системой награды.