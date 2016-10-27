Москиты-мутанты могут положить конец распространению тропических лихорадок

Ученые планируют выпустить армию из миллионов модифицированных москитов в Бразилии и Колумбии. Конечная цель - защитить людей от вируса Зика и прочих недугов, переносимых москитами, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на BBC. Москиты-мутанты заражены бактериями Wolbachia, ограничивающими распространение вирусов. Это проект стоимостью 18 миллионов долларов, сделавший ставку на вакцинацию москитов, а не людей.

Реализация задуманного намечена на начало 2017 года. В природе бактериями Wolbachia заражены 60% видов насекомых, а вреда людям они не наносят. Однако обычно бактерия не поражает москитов Aedes aegypti, переносчиков самых известных тропических болезней. Но специалисты выяснили, как поместить бактерию внутрь москита.

Читайте такжеSanofi получила от США грант в $ 43 млн на исследования вакцины против вируса ЗикаТо, что москиты с бактериями способны остановить распространение лихорадки денге, ученые увидели в рамках локальных экспериментов в Бразилии, Колумбии, Австралии, Индонезии и Вьетнаме. Положительных результатов удалось добиться с вирусами Зика и Чикунгунья в лабораторных условиях. По словам ученых, попав на волю, москиты-мутанты начнут скрещиваться с опасными москитами, передавая бактерию будущим поколениям.

Wolbachia может работать, с одной стороны, активируя иммунитет москитов и защищая их от вирусов. С другой стороны, Wolbachia могут соревноваться с вирусами за ресурсы, необходимые для размножения. Вирусы не размножаются, что снижает риск передачи через укус москита.