10 главных медицинских технологических инноваций этого года

Имплантат для лечения опиоидной зависимости. Компания Braeburn Pharmaceuticals

При лечении опиоидной зависимости пропуск одной или двух доз может спровоцировать рецидив, пишет Еver Сare. Компания Braeburn Pharmaceuticals разработала устройство размером с обычную спичку, которое помещается под кожу пациента на период до 6 месяцев и периодически впрыскивает ему постоянную дозу опиоида бупренорфина, небольшие дозы которого позволяют справиться с симптомами абстиненции. Это устройство уже имеет разрешение на использование от FDA (U.S. Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

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Растворяющийся сердечный стент. Компания Abbot

Компания Abbot разработала постепенно растворяющийся имплантат, предназначенный для лечения закупоренных артерий. Стент Absorb GT1 Bioresorbable Vascular Scaffold System разработан таким образом, что он полностью растворяется примерно за три года, оставляя после себя только четыре небольших платиновых маркера, встроенных в стенки артерии, что позволяет идентифицировать прежнее размещение стента. Кроме того, он ограничивает рост рубцовой ткани, постепенно выпуская в тело эверолимус (иммуносупрессивное и противоопухолевое средство).

"Дружелюбный термометр" Thermo. Компания Withings

Беспроводной термометр Thermo - это небольшой прибор, который проводит измерения с помощью 16 инфракрасных датчиков, направляемых в область виска. За 2 секунды он проводит 4000 измерений, после чего специальный алгоритм корректирует различия в показаниях, учитывая потери тепла при передаче через кожу и тепло от света в комнате. Именно поэтому Thermo отличается исключительной точностью измерений.

Термометр уже получил необходимые разрешения от FDA (U.S. Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) для распространения на территории США. Стоит это устройство около $100.

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STAR - самый ловкий хирургический робот. Национальный детский медицинский центр (США)

Этот "умный" робот (Smart Tissue Autonomous Robot, STAR) может накладывать швы на одну из самых сложных областей человеческого организма - кишечник. Сенсорная система STAR чувствует и реагирует на самые крошечные изменения в давлении и натяжении, повышая таким образом точность работы робота.

При наложении швов на кишечник свиньи, который имеет такие же характеристики, как и человеческий, робот делал их более ровными и точными, чем это может сделать человек или существующие хирургические роботы, работающие под управлением человека.

Первая искусственная поджелудочная железа MiniMed 670G. Компания Medtronic

Система MiniMed 670G способна автоматически впрыскивать необходимую и точно рассчитанную дозу инсулина пациенту с диабетом 1 типа, избавляя его таким образом от необходимости постоянно отслеживать уровень сахара в крови. Прибор измеряет уровень сахара каждые 5 минут и автоматически впрыскивает инсулин пациенту, если это необходимо.

Это первое разрешенное FDA к использованию устройство, которое обеспечивает непосредственную коммуникацию между сенсором сахара в крови и инсулиновой помпой, регулируя таким образом поступление инсулина в организм пользователя. Устройство разрешено применять диабетикам в возрасте от 14 лет.

Вторая кожа. Olivo Lab

Морщины, обесцвечивание кожи, солнечные ожоги - все эти неприятные изменения кожи скоро можно будет скрыть или даже предотвратить с помощью практически невидимого эластичного полимера. Second Skin может быть помещен прямо на кожу как ее покрытие и придаст ей юный вид за счет своей эластичности. Она может также использоваться как инструмент ввода в организм лекарств (например, от экземы) и косметики (например, крем от солнца).

Карманный детектор глютена Nima

Это небольшой сенсор, который может быстро определить, содержит ли ваша пища глютен. Ключевым параметром Nima является скорость, чем он отличается от существующих на рынке тестов, которым требуется от 15 до 20 минут на определение наличия глютена. Nima такой тест делает за 2 минуты. Все, что нужно сделать, это положить образец пищи в одноразовую капсулу и поместить ее в сенсор, который включается нажатием кнопки. Сенсор сможет обнаружить наличие глютена, даже если он содержится в пище в количестве минимум 20 частей на миллион, что соответствует требованиям американских регулирующих органов к безглютеновым продуктам. Стоит это устройство $199.

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Контроль сахара без уколов - FreeStyle Libre. Компания Abbot

Система непрерывного мониторинга уровня сахара в крови FreeStyle Libre состоит из двух частей - собственно сенсора и считывающего устройства. Сенсор устанавливается врачом пациенту на кожу, причем при этом под кожу вводится миниатюрная (5 мм в длину и 0.4 мм в диаметре) иголка. Датчик считывает информацию каждые 15 минут и может в таком режиме работать до двух недель, а посмотреть информацию можно с помощью сканера - для этого достаточно поднести его к сенсору. Основное достоинство устройства, что устройство исключает необходимость в постоянных уколах в палец (некоторые диабетики делают это до 10 раз в день). Существует две версии устройства - профессиональная FreeStyle Libre Pro, предназначенная для его использования при врачебном контроле, и потребительская -FreeStyle Libre. Первая уже получила необходимое разрешение на использование от FDA (U.S. Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), вторая находится на стадии согласования.

Простой контроль инфузии DripAssist. Компания Shift Labs

В развивающихся странах или, например, во время военных действий медсестры часто вынуждены при внутривенной терапии внимательно считать буквально по каплям, с какой скоростью проходит жидкость в вену. Специальные инфузионные помпы, обычно применяемые в современных больницах, дорогие, большие по размерам и требуют наличия электричества. Новый DripAssist - это компактный инфузионный монитор, который работает от одной батарейки AA. Закрепляемое на трубке непосредственно рядом с мешком с жидкостью, это устройство контролирует поток с достаточной точностью. Причем стоит оно лишь малую долю от цены стандартной больничной системы - $395.

Имплантируемый глюкометр Eversense. Компания Senseonics

Система непрерывного мониторинга уровня сахара в крови Eversense представляет собой сенсор размером с обычную пилюлю, который имплантируется в верхнюю часть руки пользователя и позволяет в непрерывном режиме отслеживать уровень сахара в его крови. Обработка сигнала осуществляется с помощью передатчика в виде наклеиваемого на кожу поверх имплантата прибора и мобильного приложения в смартфоне.

Устройство может непрерывно работать в течение 90 дней, после чего его необходимо заменить. Система предназначена для взрослых людей и обеспечивает непрерывный контроль уровня сахара в крови человека за счет измерений во внутритканевой (интерстициальной) жидкости.

Eversense уже получил разрешения от европейских регулирующих органов на использование (CE Mark) и в настоящее время находится на согласовании в FDA. До этого продукт компании Senseonics успешно прошел расширенные клинические испытания, подтвердившие точность его работы и безопасность использования.