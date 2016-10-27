В подгузниках для детей содержатся канцерогены - французские эксперты

Подгузники Pampers - одни из самых популярных в мире, но эксперты из ассоциации Asef нашли в них следы канцерогенов, пишет The Local. Оказалось, в подгузниках содержатся токсические соединения, связанные с несколькими типами рака, включая рак кожи, мочевого пузыря, печени и желудка.

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Данные соединения выявили в составе веществ, призванных защищать чувствительную кожу детей и предотвращать раздражение. К примеру, опасные соединение, как оказалось, содержатся в вазелине - известном ингредиенте увлажняющих косметических продуктов. В зависимости от переработки вазелина, в него могут попасть токсические соединения, известные как полициклические ароматические углеводороды.

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Глава Asef Людвин Феррер отметил, что "канцерогенные вещества находятся в контакте с самыми нежными частями тела ребенка в течение почти 24 часов в день".

"Хотя в подгузниках содержатся токсические соединения в малой концентрации, менее 0,2 миллиграмма на килограмм, что допускается в ЕС, это все равно не является нормой с этической точки зрения", - сказал Феррер.