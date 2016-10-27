Ученые объяснили, почему стресс способствует набору лишнего веса

Из-за стресса начинает выделяться гормон Adamts1, связанный с накоплением жировых клеток в теле, пишет The Daily Mail. Причем, это и подкожный жир, и жир, опоясывающий внутренние органы, что повышает риск диабета 2-го типа и болезней сердца, говорят сотрудники Медицинской школы Стэнфордского университета.

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Вследствие выделения стрессовых гормонов жировые клетки "взрослеют". Видимо, организм так готовится к возможным тяжелым временем, стараясь запасти максимально много энергии. Получается, что жировые клетки не просто пассивные хранилища калорий. Они могут влиять на располагающиеся вокруг стволовые клетки, которые, в свою очередь, способны становиться клетками любого типа.

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Гормон Adamts1, как раз, превращает стволовые клетки в жировые клетки, готовые к запасанию. Поэтому позитивный эффект полезного питания ослабевает. Кстати, как показали исследования, люди, набравшие вес на жирной пище, имели больше новых жировых клеток, взрослевших в висцеральной жировой ткани - отложениях вокруг органов.