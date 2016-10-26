ООН заявило о помощи Гаити в борьбе с эпидемией холеры

Первый заместитель Генерального секретаря ООН Ян Элиассон заявил, что с самого начала вспышки холеры ООН и ее партнеры помогали народу и правительству Гаити с лекарствами, а также в налаживании системы водоснабжения и санитарии и укреплении контроля за заболеванием, сообщает Центр новостей ООН.

«Гаитянский народ страдает, как никакой другой народ в мире. Страшное землетрясение унесло жизни четверти миллиона человек, от холеры умерли почти 10 тысяч человек, а теперь этот монстр ураган. Мы должны проявить солидарность с гаитянским народом», - сказал первый заместитель Генерального секретаря ООН. Он подчеркнул, что новая программа по ликвидации холеры в Гаити рассчитана на период до 2022 года.

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Первый заместитель Генерального секретаря ООН Ян Элиассон вновь заявил, что с самого начала вспышки холеры ООН и ее партнеры помогали народу и правительству Гаити.

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Он напомнил, что в рамках недавно объявленной стратегии работа будет вестись на двух направлениях: первое - активизация усилий по лечению и искоренению холеры, второе - оказание материальной помощи жертвам холеры, заболевшим после вспышки эпидемии в 2010 году. В общей сложности для работы на двух направлениях в ближайшие два года потребуется примерно 400 миллионов долларов США.

Также недавно в ООН объявили о намерении взять на вооружение новую стратегию борьбы с холерой в Гаити. На ее реализацию, по предварительным подсчетам, потребуется в ближайшие два года около 400 миллионов долларов США. Часть этой суммы будет выплачена жертвам холеры.