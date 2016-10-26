Витамин D продлевает молодость человека - вывод специалистов

Ученые из Института Бака (США) обнаружили новые свойства витамина D, делающие его уникальным по сравнению с аналогичными соединениями. Об этом сообщает EurekAlert!

Ведущий автор исследования Гордон Литгоу сказал, что витамин D взаимодействует с известными генами долгожительства — он продлил среднюю продолжительность жизни на 33 процента, и замедляет аномальные процессы в структуре сотен белков, связанный со старением.

По мнению специалистов, процессы старения у нематод и млекопитающих подчиняются сходным закономерностям. Исследователи отмечают, что несмотря на проведение экспериментов на червях Caenorhabditis elegans, их выводы остаются справедливыми и для человека.

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«Может быть, если у вас дефицит витамина D, вы стареете быстрее, и поэтому более восприимчивы к раку или болезни Альцгеймера», — высказал предположение Литгоу.