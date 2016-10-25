Современные женщины выпивают алкоголя почти наравне с мужчинами - исследование

Женщины почти догнали мужчин в том, что касается потребления спиртных напитков, свидетельствуют результаты проведенного австралийскими учеными исследования алкогольных пристрастий двух полов во всем мире. Нынешнее поколение женщин практически "сравняло счеты" и устранило отставание, пишет BMJ Open.

Читайте такжеРевность повышает риск развития алкоголизма - ученые

Ученые утверждают, что в XXI веке мужчины пьют не намного больше женщин (в 1,1 раза), лишь в 1,2 раза чаще, чем женщины страдают алкоголизмом, а также 1,3 раза чаще испытывают вызванные алкоголем проблемы со здоровьем.

Группа ученых университета Нового Южного Уэльса в Австралии проанализировала алкогольные привычки людей по всему миру, хотя больше всего респондентов оказалось все же в Северной Америке и Европе.

"Потребление алкоголя и связанные с этим заболевания исторически считались мужским феноменом", - признают ученые.

Читайте такжеУпотребление алкоголя влияет на уровень иммунитета - исследование

По мнению профессора Марка Петтикрю из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, причиной таких изменений нельзя считать только меняющиеся социальные роли мужчин и женщин.

"Все большая доступность алкоголя также играет важную роль, не говоря уже о том, что реклама спиртных напитков часто бывает направлена специально на потребительский сегмент женщин, в особенности юного возраста. Профессиональные медики должны помочь обществу - и мужчинам, и женщинам - осознать, какие риски несет потребление алкоголя и как эти риски снизить", - считает профессор.