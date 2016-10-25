Почти 6 миллионов детей в Ираке вакцинируют против полиомиелита - ООН

В течение недели планируется сделать прививки против полиомиелита почти 6 миллионам малышей в возрасте до пяти лет, сообщает Центр новостей ООН. Именно в этом возрасте дети очень восприимчивы к заболеванию, однако вовремя сделанная прививка может его предотвратить.

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Как подчеркивают в ЮНИСЕФ, иракские власти прилагают большие усилия к борьбе с полиомиелитом.

«Правительство Ирака поставило целью покончить с полиомиелитом в страны. В 2014 и 2015 году в рамках реагирования на вспышку полиомиелита на Ближнем Востоке в стране было проведено 16 кампаний», - говорится в заявлении представителя Детского фонда ООН в Ираке Питера Хокинса. Благодаря принятым мерам с апреля 2014 года в этой стране не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания. В мае 2015 года Ирак убрали из списка стран с эндемией полиомиелита.

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Однако, как говорят эксперты, риск распространения заболевания по-прежнему существует, поскольку властям трудно отслеживать ситуацию среди внутренне перемещенных лиц и людей, живущих в труднодоступных районах и в неформальных поселениях.

«Пока полиомиелит не будет полностью побежден во всем мире, необходимо проводить вакцинацию и отслеживать все случаи заболевания. Мы должны оставаться начеку», - подчеркнул представитель Всемирной организации здравоохранения в Ираке Алтаф Мусани.

Полиомиелит – крайне заразное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему. В настоящее время передача инфекции продолжается в Пакистане и Афганистане. Новые случаи полиомиелита зарегистрированы в Нигерии.

В кампании по иммунизации в Ираке принимают участие более 25 тысяч человек, которые будут обходить дома иракцев, предлагая им вакцинацию.