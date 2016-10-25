Психологи объяснили поведение лжецов

Британские и американские психологи нашли причины, по которым человек начинает регулярно лгать, пишет The Guardian.

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Как показали эксперименты ученых, малая ложь, за которую человек получает даже небольшую выгоду, стимулирует адаптацию нервной системы к дальнейшему обману.

К своим выводам ученые пришли, проследив за поведением 80 добровольцев, участвующих в специальной игре. Волонтеры разбивались на пары, в каждой из которых присутствовал сообщник экспериментаторов. Добровольцы должны были оценить количество монет в банке, показанной на мониторе, но один из них, сообщник ученых, имел явную выгоду — он заранее знал примерное количество денег в емкости и принимал решение о выдаче монет, однако его заработок определялся разницей между собственной оценкой количества монет и оценкой компаньона.

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Оказалось, что с течением времени, по мере развития игры, сообщники ученых обманывали своих компаньонов все больше. Экспериментаторам при помощи магнитно-резонансной томографии удалось проследить изменения, происходящие в ходе игры в коре головного мозга лжецов.

Выяснилось, что в момент первой лжи повышенную активность проявили миндалины. По мере того, как продолжалась игра, через 10-20 раундов — а половина ее участников обманывала компаньонов все больше — такая мозговая активность стала снижаться. Таким образом, по мнению исследователей, участники эксперимента приспосабливались к систематической лжи. Ученые полагают, что подобным образом организм человека может привыкать к повышенным рискам или насилию. В дальнейшем исследователи планируют проверить свое предположение.