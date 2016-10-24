Обезболивающие лекарства приводят к проблемам с сердцем - исследование

Широко применяющиеся нестроидные противовоспалительные средства, как оказалось, связаны с повышенным риском сердечной недостаточности, даже у людей без истории проблем с сердцем. Как передает Мeddaily.ru со ссылкой на Reuters, риск попадания в больницу с сердечной недостаточностью подскакивал почти на 20%, если за две недели до этого человек принимал обозначенные препараты.

Читайте такжеЛекарство против боли делает людей бесчувственнымиПравда, не все нестроидные противовоспалительные средства одинаково опасны. Например, напроксен давал 16%-е повышение риска, а кеторолак - 83%-е. В свою очередь, целекоксиб вообще был безопасен почти на сто процентов. Правда, если у человека уже есть болезнь или пациент пожилого возраста, то ситуация может оказаться еще хуже и стоит вообще избегать нестроидных противовоспалительных средств.

Читайте такжеПопулярное обезбаливающее Диклофенак связали с инсультами и сердечными приступамиВ общей сложности эксперты проанализировали статистику в отношении 27 разных нестроидных противовоспалительных средств, принимавшихся в Нидерландах, Италии, Германии и Британии в 1999-2010 годах. Оказалось, 9 средств значительно повышали риск. Среди них были кеторолак, эторикоксиб, индометацин, рофекоксиб, пироксикам, диклофенак, ибупрофен, нимесулид. Если человек принимал в большой дозировке диклофенак, эторикоксиб, индометацин, пироксикам и рофекоксиб, то риск сердечной недостаточности повышался более чем в два раза.