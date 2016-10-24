Швейцарские ученые вырастили коленные хрящи из клеток носовой перегородки

Швейцарские ученые использовали клетки, взятые из носа пациента, для получения хрящевой ткани. Созданные таким образом коленные хрящи были пересажены 10 взрослым в возрасте от 18 до 55 лет. Трансплантация была проведена еще два года назад, но об успехе операции ученые и врачи сообщили лишь сейчас, сообщает Медпортал.

Хрящевая ткань для трансплантации была выращена из клеток носовой перегородки учеными из Университетской больницы Базеля (University Hospital Basel) – эти клетки обладали уникальной способностью делиться, давая начало новому хрящу.

Из носовой перегородки пациентов был взят фрагмент ткани диаметром 6 мм, после чего эти клетки культивировались в течение двух недель под действием факторов роста. Потом клетки пересаживались на коллагеновую подложку и культивация продолжалась еще в течение двух недель. В дальнейшем будущему трансплантату придавали необходимую форму, что позволяло заменить им поврежденный хрящ.

Спустя два года после трансплантации у 9 пациентов из 10 отсутствовали какие-либо осложнения, связанные с пересадкой. Один из участников не смог пройти необходимые обследования, так как получил серьезную травму).

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Методика выглядит довольно перспективной и авторы надеются, что после проведения всех необходимых испытаний, они начнут использовать ее в клинике.