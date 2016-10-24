Ученые подтвердили противораковые свойства лука

Как отмечает Eurek Alert, обычно рак начинает размножаться в присутствии проопухолевых макрофагов (M2). Но с использованием ONA размножение клеток тормозилось.

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Данный эффект ученые связывают со следующим моментом: ONA влияет на STAT3, фактор транскрипции, задействованный и в активности M2, и в размножении раковых клеток. Также, как было установлено, ONA тормозил проопухолевую деятельность клеток MDSC. Данные клетки связаны с противоопухолевым иммунным ответом лимфоцитов.

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С другой стороны, соединение вмешивается в проопухолевую активность миелоидных клеток и включает правильный иммунный ответ. А еще ONA усиливает эффект противораковых лекарств. Притом, здоровые клетки не страдают. Эксперименты с грызунами (соединение вводилось перорально) показали: животные жили дольше, а рост опухолей яичников останавливался.