Цветение водорослей вызывает тяжелые болезни у людей - эксперты

Об этом говорится в исследовании экспертов ЮНЕСКО, сообщает центр новостей ООН.

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Цветение водорослей, наносящее серьезный ущерб, связано с интенсивной эксплуатацией прибрежных зон в целях разведения и выращивания рыбы и морских животных, развитием туризма и других видов человеческой деятельности. Авторы документа предупреждают об усилении этой тенденции. Цветение наблюдаются, например, вдоль берегов Флориды в США, в Индии и Омане. Несмотря на меры по ограничению производства и выбросов вредных химических веществ, эти явления участились также в Адриатическом и Балтийском морях.

Между тем отмечается, что благодаря ограничению сброса отходов, число случаев вредоносного цветения водорослей во Внутреннем Японском море стабилизировалось на уровне 100 в год.