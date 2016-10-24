Ученые создали более эффективный и менее токсичный противоопухолевый препарат

Авторы пока испытали лекарство на обезьянах, но полученные результаты дают основания предполагать, что с помощью нового препарата можно будет бороться с раком головного мозга и у людей, пишет Science Daily.

Читайте такжеУченые назвали главную причину развития старческого слабоумия

Исследовательская группа занималась изучением противоопухолевого вещества, выделенного из почвенной бактерии более 70 лет назад. Речь идет о 6-диазо-5-оксо-L-норлейцине, также известном как DON. Это вещество способствует уменьшению размера опухолей и помогает при различных формах рака. Его серьезным побочным эффектом является повышенная токсичность.

Читайте такжеУченые работают над созданием лекарства для профилактики болезни Альцгеймера

Ученые во главе с Барбарой Слашер (Barbara Slusher) смогли модифицировать структуру вещества таким образом, что оно оказалось способно преодолевать гематоэнцефалический барьер. Авторы проверили препарат на мышах и пришли к выводу, что таким образом им удалось создать гораздо более эффективное и безопасное лекарство. Попадая в головной мозг, производные DON подвергаются обратной модификации, вновь превращаясь в 6-диазо-5-оксо-L-норлейцин.

DON и его модифицированный аналог внутривенно вводили обезьянам, а через полчаса измеряли уровень препарата в циркулирующей плазме и спинномозговой жидкости. У животного, получившего модифицированный препарат, в крови концентрация лекарства оказалась в 7 раз выше, чем у обезьяны, которой вводили DON, уровень DONв спинномозговой жидкости оказался больше в 10 раз.

Исследователи считают, что они смогут модифицировать таким образом и другие препараты: это поможет снизить токсичность лекарств и повысить эффективность.