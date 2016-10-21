Ученые создают "умное" инвалидное кресло, которое самостоятельно объезжает препятствия

Индийские инженеры совместно с командой врачей занялись созданием «умного» инвалидного кресла, которое способно самостоятельно объезжать препятствия. Кроме того, оно может определять, когда «водитель» кресла устал или испытывает стресс, сообщает Медпортал.

Читайте такжеВ Украине впервые установили бионические протезы участникам АТОНавин Кумар Малик (Naveen Kumar Malik) и его коллеги создают специальную навигационную систему, которая поможет сделать передвижение пациента, пользующегося инвалидной коляской, более безопасным. Такое умное кресло, которое не только может объезжать препятствия, но и ориентируется на состояние пользователя, пригодится слабым пациентам и тем, кто страдает когнитивными нарушениями.

Если «водитель» кресла устает – такое передвижение может быть сопряжено с повышенной опасностью. Новое кресло получает информацию о температуре тела пациента, его пульсе и других параметрах. Пока разработчикам удалось создать прототип навигационной системы для «умного» кресла и они планируют начать ее массовое производство. Они уверены, что оборудованные такой системой навигации инвалидные коляски значительно улучшат качество жизни пациентов и помогут им меньше зависеть от других людей.

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