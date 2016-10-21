Груши снижают лишний вес - исследование

Груша - один из самых питательных фруктов, содержащий много клетчатки, антиоксидантов, минеральных веществ, витаминов, необходимых для поддержания здоровья. Как передает Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News, груши показаны при болезнях сердца, раке, диабете, остеопорозе и высоком давлении. Плюс, груша позволяет дольше сохранить чувство насыщения. В ней нет жира, холестерина, соли, что важно для худеющих.

Согласно последнему исследованию Университета Луизианы, люди, потреблявшие груши, весили меньше, чем люди, не имевшие груш в рационе. Также любители груш на 35% реже страдали ожирением. Притом, различий в уровне физической активности не было зафиксировано.

Читайте такжеРегулярное употребление груш снижает давлениеВ целом люди, потреблявшие груши, питались неплохо (меньше потребляли сахара, жиров). Всего одной груши среднего размера при ежедневном потреблении было достаточно, чтобы получить в хорошем объеме клетчатку (24% от дневной нормы), витамин С, магний, медь, калий и это все при 100 калориях.