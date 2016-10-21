В США началась эпидемия венерических заболеваний

Специалисты из центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пришли к выводу, что в США растет число случаев инфекций, передающихся половым путем, сообщает Gizmodo.

Директор CDC Джонатан Мермин утверждает, что высокие показатели заболеваемости означают, что медицинские усилия по профилактике половых инфекций остаются на низком уровне.

Самые часто встречающиеся венерические болезни в США - хламидиоз (1,5 миллиона случаев), гонорея (400 тысяч случаев) и сифилис (24 тысячи случаев).

Читайте такжеВОЗ опубликовал новые рекомендации по лечению хламидиоза, гонореи и сифилисаПоловина заболеваний гонореей и две трети случаев хламидиоза приходятся на людей в возрасте 15-24 лет. Среди женщин заболеваемость сифилисом в 2015 году выросла более чем на 27%, хотя по-прежнему остается на низком уровне (менее 10% всех случаев).

Для решения проблемы CDC призывают активнее участвовать в дискуссиях по теме безопасного секса. Кроме того, по мнению специалистов, проверка на половые инфекции должна стать обязательной частью стандартной медпомощи.