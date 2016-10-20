Ученые опровергли миф о том, что труд превратил обезьяну в человека

Археологи из Бразилии и Великобритании выяснили, что камни с режущими краями, напоминающие орудия труда, получают не только человекообразные обезьяны, но и другие виды приматов. Данное открытие изменяет представления об эволюции человека и его деятельности. Выводы ученых представлены в статье в журнале Nature.

Исследование продемонстрировало, что шимпанзе намеренно создают камни с режущими краями. Но как оказалось, это не является чем-то особенным для группы Hominini, к которой, кроме шимпанзе, принадлежат человек и горилла.

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Ученые также наблюдали за поведением чернополосых капуцинов в Бразилии. Выяснилось, что эти обезьяны специально разбивают камни, в результате чего образуются чешуйки с острыми краями. При этом получившиеся «орудия труда» очень похожи на те, что обнаруживаются в местах предполагаемых стоянок древних людей.