Специалисты установили, что боль может быть "заразна"

17:17, 20 октября 2016
Зарубежные новости
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Это может объяснить такие заболевания, как фибромилагия, когда боль возникает без очевидной причины.

Боль может быть "заразна" / Фото: УНИАН

Команда ученых из Университета Портленда выяснила, что гиперчувствительность к боли может передаваться, по крайней мере, у мышей. Если у людей все так же, это может объяснить такие заболевания, как фибромилагия, когда боль возникает без очевидной причины, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на New Scientist.

В ходе эксперимента исследователи помещали двух грызунов в разные клетки, находившиеся на расстоянии от 1 до 2 метров. Животные не контактировали и даже не могли видеть друг друга. Экспериментальная мышь страдала от абстинентного синдрома после злоупотребления алкоголем или героином, либо животному вводили химический раздражитель в лапы.

Читайте такжеЗанятия йогой помогают избавиться от хронической боли - ученыеЗатем специалисты оценивали чувствительность к боли у обоих грызунов. Они щекотали их, опускали кончики хвостов мышей в теплую воду и вводили раздражители в их лапы. Исследование показало: если экспериментальная мышь испытывала боль из-за абстинентного синдрома, то чувствительность к боли у второго грызуна была такой же высокой, как у нее. В контрольной группе мышей из соседней комнаты такого эффекта не наблюдалось.

Читайте такжеАкупунктура и йога снимают боль не хуже таблеток - исследованиеКогда экспериментальная мышь чувствовала боль из-за раздражителя, у второго животного чувствительность к боли оказалась примерно в два раза ниже, но все же выше, чем в контрольной группе. Также ученые установили, что причиной феномена, вероятно, являлся неприятный запах, исходивший от страдавшей мыши. Видимо, данный механизм позволяет животным предупреждать друг друга об угрозе.

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