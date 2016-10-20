В бедных странах допустимые уровни загрязнения воздуха превышены в 98 % городов - ВОЗ

Эта проблема - в повестке дня Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III), которая в эти дни проходит в Кито, сообщает Центр новостей ООН. Под эгидой ВОЗ на конференции была запущена новая кампания под названием «Вдыхай жизнь».

Эта кампания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) направлена на продвижение инновационных проектов в области снижения объемов вредных выбросов и на просвещение населения.

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К основным источникам загрязнения воздуха относятся транспорт, сжигание топлива и мусора, угольные электростанции и промышленные предприятия.

Среди прочего инициаторы новой кампании призывают автомобилистов пересесть в поезда, автобусы и на велосипеды, а всех горожан – к разумному потреблению с минимальными отходами, и озеленению улиц.

По данным ВОЗ, в странах с низким и средним уровнем дохода с населением более 100 тысяч максимально допустимые уровни загрязнения воздуха превышены в 98 процентах городов. Из числа богатых стран загрязненным воздухом дышат жители 56 процентов городов.

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Эксперты ВОЗ отмечают, что ухудшение качества воздуха чревато серьезными последствиями. Около трех миллионов человек ежегодно умирают от болезней, связанных с воздействием загрязненного атмосферного воздуха. Плохое качество воздуха внутри помещений также оказывает негативное воздействие на здоровье. Только в 2012 году по этой причине скончалось более 6,5 миллионов человек.