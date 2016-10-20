Во время переговоров в "нормандском формате" речь шла о доступе Красного Креста к заложникам на Донбассе

09:45, 20 октября 2016
Зарубежные новости
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что во время переговоров в «нормандском формате» речь шла, в частности, о доступе представителей Международного комитета Красного Креста к заложникам, которые незаконно удерживаются боевиками на Донбассе.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом по результатам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.

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«Также мы обсудили вопросы гуманитарной помощи, потому что люди в Донецкой и Луганской областях очень страдают, и также речь шла о доступе представителей Международного комитета Красного Креста к заложникам, незаконно удерживаемых сепаратистами», - заявила она.

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