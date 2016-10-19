Исследование подтвердило, что употребление яиц полезно для женского здоровья

Если в день съедать по одному яйцу, то риск рака снизится за счет содержания жирных кислот омега-6, отмечает Мeddaily.ru со ссылкой на The Russian Times. Жирные кислоты уменьшают воспаление, что позитивно сказывается на состоянии здоровья. В принципе, тему связи яиц, овощей, потребляемых в молодости, и сниженного риска рака груди поднималась более 10 лет назад.

Читайте такжеЯичница на завтрак делает человека добрееА несколько лет назад другие ученые уже доказали, что потребление минимум шести яиц в неделю сокращает риск рака груди на 44% по сравнению потреблением менее двух яиц. Сейчас же специалисты вновь призывают женщин обязательно включать яйца в рацион.

Яйцо — распространённый продукт питания человека. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. В курином яйце содержатся необходимые человеку питательные вещества: белки, жиры, минеральные вещества и витамины. Калорийность 100 грамм куриного яйца составляет примерно 160 ккал.