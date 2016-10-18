Плацебо помогает даже тогда, когда пациенты понимают, что принимают пустышку - исследование

Известно, что плацебо оказывается эффективным в том случае, если принимающий его пациент верит в то, что это настоящее лекарство. Результаты нового исследования, проведенного под руководством Теда Капчука (Ted Kaptchuk), свидетельствуют о том, что плацебо работает даже тогда, когда пациенты знают, что принимают пустышку, сообщает Медпортал.

Исследователи выяснили, что при лечении поясничных болей, более эффективным оказался прием плацебо с одновременным прохождением традиционного лечения. Пациенты, проходившие такую терапию, меньше страдали от болей, чем те, кто получал лишь традиционное лечение. Под традиционным лечением исследователи понимали прием нестероидных противовоспалительных препаратов.

В исследовании приняли участие 97 человек. Все они страдали люмбаго в хронической форме. Каждый участник эксперимента был осмотрен специалистом, после чего все прослушали лекцию об эффекте плацебо. В дальнейшем участники были разделены на две группы: одни проходили традиционное лечение, а другие помимо них получали и плацебо – именно так было написано на пузырьке с «лекарством», которое им выдали. Они должны были принимать по 2 капсулы в день – капсулы содержали только микрокристаллическую целлюлозу.

Читайте такжеЗанятия йогой помогают избавиться от хронической боли - ученыеЧерез три недели пациенты, принимавшие плацебо, сообщили, что болевые ощущения снизились у них на 30% - это касалось как боли, которую они испытывали постоянно, так и максимальной эффективности болевых ощущений. Эти же показатели в другой группе уменьшились на 9% и 16% соответственно.

Конечно, в данном случае речь идет об ощущениях, испытываемых самими пациентами и подобного эффекта невозможно добиться при лечении, например, злокачественных опухолей, когда оцениваемым параметром является размер новообразования, подчеркивают авторы.