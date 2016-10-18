Психологи назвали страны, в которых живут люди с самым низким уровнем эмпатии

Отмечается, что наименее отзывчивыми были названы жители Польши, Литвы, Эстонии и Болгарии, довольно низкий уровень участия выявлен в России, пишет Journal of Cross-Cultural Psychology.

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В то же время, самыми неравнодушными были признаны люди из Эквадора, Саудовской Аравии, Перу и Дании.

В целом психологи изучили данные по 63 странам мира. В ходе исследования специалисты выявили ключевые свойства, которые могут оказывать воздействие на менталитет народа, а также на то, как его могут воспринимать окружающие.

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Ученые приняли во внимание склонность к невротичности, доверию к другим, исполнительности, а кроме того - степень индивидуализма и коллективизма.

При этом специалисты отмечают, что результаты данного исследования актуальны в настоящее время, и позднее картина может измениться.