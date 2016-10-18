Психологи назвали страны, в которых живут люди с самым низким уровнем эмпатии
Наиболее участливыми из всех оказались люди, проживающие в Латинской Америке и Персидском заливе
Отмечается, что наименее отзывчивыми были названы жители Польши, Литвы, Эстонии и Болгарии, довольно низкий уровень участия выявлен в России, пишет Journal of Cross-Cultural Psychology.
Читайте такжеТворчество помогает справиться со стрессом - исследование учёных
В то же время, самыми неравнодушными были признаны люди из Эквадора, Саудовской Аравии, Перу и Дании.
В целом психологи изучили данные по 63 странам мира. В ходе исследования специалисты выявили ключевые свойства, которые могут оказывать воздействие на менталитет народа, а также на то, как его могут воспринимать окружающие.
Читайте такжеБотокс влияет на способность сочувствовать и понимать эмоции собеседника - исследование
Ученые приняли во внимание склонность к невротичности, доверию к другим, исполнительности, а кроме того - степень индивидуализма и коллективизма.
При этом специалисты отмечают, что результаты данного исследования актуальны в настоящее время, и позднее картина может измениться.