Витамин Е предупреждает развитие пневмонии у курильщиков - исследование

Доктор Арри Емила ( Хельсинкский университет, Финляндия) проанализировал возможность влияния витамина E на риск внебольничной пневмонии, пишет Dove Press.

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Он изучил данные наблюдений, которые были проведены в Финляндии между 1985-1993 и включали мужчин - курильщиков в возрасте от 50 до 69 лет. Выраженность влияния витамина Е зависела от возраста, когда мужчина начинал курить. Чем позже это произошло, тем эффективнее было влияние витамина Е.

Участники исследования родились в 1920-х и 1930-х и пережили годы Второй мировой войны.Возможно влияние витамина Е на более молодых некурящих мужчин будет более эффективным. Это предмет дальнейших исследований.