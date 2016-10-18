Витамин Е предупреждает развитие пневмонии у курильщиков - исследование
Введение 50 мг в день витамина E уменьшает риск пневмонии у пожилых мужчин на 72% после того, как они бросают курить.
Доктор Арри Емила ( Хельсинкский университет, Финляндия) проанализировал возможность влияния витамина E на риск внебольничной пневмонии, пишет Dove Press.
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Он изучил данные наблюдений, которые были проведены в Финляндии между 1985-1993 и включали мужчин - курильщиков в возрасте от 50 до 69 лет. Выраженность влияния витамина Е зависела от возраста, когда мужчина начинал курить. Чем позже это произошло, тем эффективнее было влияние витамина Е.
Участники исследования родились в 1920-х и 1930-х и пережили годы Второй мировой войны.Возможно влияние витамина Е на более молодых некурящих мужчин будет более эффективным. Это предмет дальнейших исследований.