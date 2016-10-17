Чувство юмора продлевает женщинам жизнь - исследование

Ученые из Норвегии проанализировали данные 53556 добровольцев. Специалисты хотели выяснить, как чувство юмора влияет на вероятность смерти от рака, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Исследователи обнаружили, что у представительниц прекрасного пола с хорошим чувством юмора риск смерти по любым причинам был снижен на 48%. Кроме того, они умирали от болезней сердца и сосудов на 73% реже, а от инфекционных заболеваний - на 83% реже. У мужчин чувство юмора уменьшало вероятность смерти только от инфекционных заболеваний (на 74%).

Читайте такжеНемецкие ученые рекомендуют женщинам рожать в позднем возрастеСпециалисты предполагают: возможно, представители сильного пола с возрастом теряют чувство юмора. Также ученые говорят, что гормоны стресса, такие как кортизол, негативно влияют на иммунную систему. А смех ее защищает, не давая уровням этих гормонов повышаться слишком сильно.