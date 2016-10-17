Ученые выяснили, чем опасна диета Аткинса

Американские медики назвали главный недостаток высокобелковых диет, пишет The Guardian. Ученые выяснили, что такие диеты эффективны для похудения, однако бесполезны для повышения чувствительности к инсулину.

В рамках работы медики наблюдали за 28-недельной диетой 34 женщин 50-65 лет, индекс массы тела каждой из них был не менее 30. Ни у одной не был диагностирован сахарный диабет.

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Участниц эксперимента разделили на три группы. Первая группа была контрольной. Вторая употребляла белки в пределах физиологически приемлемой нормы (0,8 грамма на килограмм веса), третья следовала высокобелковой диете (1,2 грамма белка на килограмм веса).

После эксперимента женщины из последних двух групп потеряли около десяти процентов массы своего тела, однако у участниц третьей группы, в отличие от второй, не наблюдалось повышения чувствительности к инсулину (этот показатель связан с риском возникновения заболеваний обмена веществ, прежде всего сахарного диабета второго типа). У женщин из второй группы она повысилась на 25-30 процентов.

Чувствительность к инсулину является важным показателем здоровья, потому что у многих людей, которые имеют избыточный вес инсулин становится менее эффективным при управлении уровня сахара в крови, что может в конечном счете привести к диабету 2- го типа.