В Нидерландах планируют "узаконить" самоубийства

Предварительные формулировки таковы: граждане, считающие, что "их жизнь завершена", смогут прибегнуть к "помощи при самоубийстве", даже если они не являются неизлечимо больными, cообщает Reuters.

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В письме министра здравоохранения Эдит Схипперс и ее коллеги из министерства юстиции Арта ван дер Стер, направленном в парламент, говорится: "(Людям), которые пришли к обдуманному решению о том, что их жизнь завершена, должно быть позволено, при наличии строгих и точных критериев, окончить свою жизнь способом, который они считают достойным".

Ведомства предлагают парламентариям проработать детали проекта. Предполагается, что власти страны разработают этот законопроект совместно с врачами и экспертами в области этики к концу 2017 года.

В 2002 году Нидерланды стали первой в мире страной, легализовавшей активную эвтаназию. Согласно законодательству страны, сейчас прибегнуть к эвтаназии могут лишь пациенты, которые испытывают невыносимые страдания и не имеют надежды на выздоровление.

Вслед за Голландией медицинское содействие смерти неизлечимых тяжелобольных было легализовано в Бельгии, Люксембурге, Швейцарии. В США эвтаназия легализована в четырех штатах. Также в ряде государств разрешена пассивная эвтаназия, при которой не оказывается медицинская помощь - борьба за жизнь пациента прекращается, и естественная смерть наступает скорее.