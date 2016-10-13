Врачи ставят диагнозы точнее, чем специальные программы - исследование

Специалисты Медицинской школы при Гарвардском университете (Harvard Medical School) решили устроить состязание между врачами и специальными алгоритмами, разработанными для самостоятельной онлайн-диагностики. Такие программы появляются в последнее время все чаще: заполнив небольшой опросник любой желающий может поставить с их помощью предположительный диагноз, сообщает Медпортал.

Читайте такжеКитаец требует 2 миллиона юаней за неправильно поставленный диагнозДля эксперимента пригласили 234 терапевта и отобрали 23 таких программы, которые были размещены на сайтах различных институтов и клиник, либо были доступны в виде приложения. Авторы подготовили список из 45 клинических случаев, описывающих ситуации разной степени тяжести. Большинство из них были довольно типичными, но в 19 описаниях говорилось о довольно редких случаях. Врачи не могли осмотреть пациента или задать ему дополнительный вопросы – они должны были довольствоваться только той информацией, которую им предоставили.

Читайте такжеРезультаты анализа крови могут быть недостовернымиИсследователи отмечают, что полученные результаты не удивили их: врачам удалось поставить верный диагноз в 72% случаев, а алгоритмам и специальным приложениям – лишь в 34%. Компьютер хорошо справился с более простыми и распространенными ситуациям, а врачи смогли диагностировать сложные и нетипичные случаи.

Атеев Мехрота (Ateev Mehrotra) поясняет, что идеальным стал бы комбинированный подход – для более точной диагностики врач или уточнения своих предположений врач может использовать и онлайн-приложения. Пациенты же не должны безоговорочно доверять программам для диагностики, помня о том, что при постановке диагноза нужно учитывать особенности состояния и его анамнез.