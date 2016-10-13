Препараты от гипертонии повышают риск депрессии - исследование

Ученые из Университета Глазго проанализировали данные 525046 человек в возрасте от 40 до 80 лет. 144066 добровольцев принимали распространенные лекарства от гипертонии - антагонисты рецепторов ангиотензина, бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов или тиазидные диуретики. В контрольную группу вошли 111936 человек, не использовавших эти средства. Исследователи следили за пациентами в течение 5 лет.

Специалисты фиксировали случаи госпитализации из-за расстройств настроения, например, депрессии или биполярного расстройства, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times. После более 90 дней приема антигипертензивных препаратов было зарегистрировано 299 таких госпитализаций, в основном из-за клинической депрессии. В среднем участники попадали в больницу по этой причине спустя 2,3 года лечения.

Читайте такжеКокосовое масло в сочетании с физическими упражнениями снижает артериальное давлениеДобровольцы, принимавшие бета-блокаторы и антагонисты кальция, оказывались в больнице из-за расстройств настроения в два раза чаще участников, которые лечились антагонистами рецепторов ангиотензина. У пациентов, которые принимали антагонисты рецепторов ангиотензина, вероятность госпитализации оказалась ниже всего по сравнению с контрольной группой и людьми, принимавшими другие препараты от гипертонии. А у участников, лечившиеся тиазидными диуретиками, риск был таким же, как в контрольной группе.