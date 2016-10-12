Тренироваться при плохом настроении вредно - исследование

Сильные эмоции, вызванные, например, стрессом, или гнев нельзя смешивать с тяжелыми тренировками. Врачи предупреждают: это опасное сочетание, способное подорвать здоровье сердца, передает Meddaily.ru со ссылкой на i4u.com. Возможен даже сердечный приступ.

Если человек тренируется, пребывая в расстроенных чувствах, риск приступа подскакивает в три раза. Причем, проблемы с сердцем могут дать о себе знать в течение часа после тренировки. Сами по себе тяжелые физические нагрузки и стресс способны вызвать сердечный приступ. Риск повышен в два раза, даже когда присутствует лишь один из этих факторов.

Читайте такжеУчёные доказали, что нормы физических нагрузок ВОЗ занижены в 5-7 разЭксперты советуют: на фоне эмоционального дистресса лучше не экспериментировать с нагрузками, придерживаясь обычной рутины (умеренной нагрузки). Это доказывает анализ данных более 12500 пациентов из 52 стран. Все пациенты имели в биографии факт сердечного приступа. Оказалось, тренировки и стресс могут повысить давление и увеличить частоту сердцебиения. И у человека с сосудистыми проблемами (к примеру, при сужении сосудов и отложениях на их стенках) вероятность получить сердечный приступ вследствие тренировок крайне высока.