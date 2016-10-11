Восемь стаканов воды в день пить не обязательно - исследование

Те, кто следит за своим здоровьем и пытается вести здоровый образ жизни, не раз говорили, что для хорошего самочувствия необходимо выпивать 8 стаканов воды ежедневно. Следовать этому правилу непросто – кто-то просто не может выпить такое количество жидкости, сообщает Медпортал.

Результаты нового исследования, которое провели австралийские ученые под руководством Майкла Фаррелла (Michael Farrell), свидетельствуют о том, что «правило восьми стаканов» подходит не для всех. Ученые утверждают, что не нужно себя заставлять, лучше просто прислушиваться к своему телу и своим потребностям, то есть пить тогда, когда ощущаешь жажду.

Читайте такжеНедостаточное употребление воды признали причиной ожиренияВ эксперименте приняли участие 20 человек, каждого из которых попросили оценить, насколько сложно им было пить воду в двух ситуациях. Людям предлагалось пить воду сразу после интенсивной тренировки, когда они испытывали жажду, а также через некоторое время, когда их уговаривали выпить дополнительный стакан воды. Результаты оказались вполне ожидаемыми: после тренировки люди пили в три раза охотнее, чем в том случае, когда они не испытывали жажду. Людям просто не хотелось пить и приходилось преодолевать сопротивление организма.

Ученые также подвергли участников исследования процедуре функциональной МРТ для того, чтобы изучить активность головного мозга в процессе эксперимента. Оказалось, что, если люди были «насыщены» водой, активировались правая префронтальная область коры головного мозга, отвечающая за принятие решения. Это свидетельствовало о том, что людям действительно приходилось заставлять себя пить воду, когда они уже не чувствовали жажды.

Читайте такжеДва стакана воды перед едой помогут похудетьНет ничего плохого в том, чтобы пить много воды в течение дня, но только в том случае, если употребление всей этой жидкости не вызывает никаких затруднений. Авторы отмечают, что кому-то может потребоваться больше восьми стаканов в день, а кто-то может обойтись и тремя.

Избыточное потребление жидкости может привести к развитию гипонатриемии – снижению уровня натрия в крови, а это состояние может стать причиной серьезных осложнений, вплоть до комы или даже смертельного исхода.