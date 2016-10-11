Видеоигры развивают мозг человека - исследование

В компьютерные игры в последнее время играет все больше и больше людей. Кто-то предпочитает онлайн-игры, кто-то — «ферму» в социальной сети, кто-то разгадывает головоломки в приложении для смартфона или планшета. Ученые из Университета Трента в Ноттингеме (Nottingham Trent University) говорят: если человек играет в меру, то это скорее приносит пользу, чем вред. Как показало исследование, несколько часов в неделю, посвященных видеоиграм, улучшают точность восприятия визуальной информации, сообщает Медпортал.

В научной работе участвовали две группы людей: те, кто играл в видеоигры от 1 до 5 часов в неделю, и те, кто не играл вовсе. Обеим группам предложили выполнить задания, связанные с наблюдательностью. В рамках этих заданий на экране с высокой скоростью появлялись и исчезали предметы — по 10 разных вещей в секунду. После просмотра участники должны были правильно назвать характеристики двух предметов из всей массы: цвет у одного и направление у другого.

Читайте также3D-компьютерные игры улучшают памятьИсследователи отметили, что игроки в среднем на 5% лучше справились с упражнением. Они реагировали на появляющиеся картинки быстрее и эффективнее. Ведущий автор работы Криста Говард (Christina Howard) подчеркнула, что даже редко играющие люди показывают очевидное улучшение в выполнении задач, связанных с внимательностью и восприимчивостью. По ее словам, 5% может быть значительной разницей, если говорить о 5 из 100 быстро сменяющих друг друга событий, которые не заметят люди, не играющие вообще. Это может быть важно, например, при вождении автомобиля.