Производители Колы и Пепси проплачивали медицинские исследования в свою пользу

Ученые из Школы медицины Бостонского университета (Boston University School of Medicine) Даниэль Аарон (Daniel Aaron) и Майкл Сигел (Michael Siegel) заявили, что крупнейшие производители газированных напитков — компании Coca-Cola и PepsiCo — финансировали как минимум 96 различных организаций из сферы здравоохранения, сообщает Медпортал. Известно, что излишнее употребление сахара вредит здоровью — оно может привести к ожирению, диабету и развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. По этой причине гиганты индустрии, продвигая собственные интересы, платили исследовательским организациям, чтобы те при проведении научных изысканий публиковали результаты, поддерживающие лобби Coca-Cola и PepsiCo.

Совсем недавно журналисты The New York Times рассказали, что в течение длительного времени информацию о вреде сахара утаивали — производители платили исследователям за молчание. То же самое происходило и на рынке сладких газированных напитков, возросшее потребление которых стало в США большой проблемой. Даниэль Аарон и Майкл Сигел проанализировали информацию о том, какие компании получали деньги от Coca-Cola и PepsiCo. Оказалось — на основе информации только из открытых источников — что Coca-Cola спонсировала 83 компании из сферы здравоохранения, PepsiCo — одну, еще 12 фирм брали деньги у обоих гигантов. Поскольку PepsiCo не публикует список компаний, которым платит, скорее всего, на самом деле общее число организаций, получавших финансирование от производителей газированных напитков, значительно превышает 96.

Читайте такжеГазированные напитки повышают риск рака - ученыеОба гиганта индустрии также вели активную кампанию против 28 законопроектов в сфере здравоохранения. Эти документы должны были пойти на благо здоровью американцев, однако они бы снизили прибыль Coca-Cola и PepsiCo. Всего за 2011-2015 годы производители потратили около 10 миллионов долларов на противодействие инициативам правительства в области здравоохранения (более 6 и более 3 миллионов соответственно). Выяснилось, что деньги брали даже такие, казалось бы, заинтересованные организации, как American Diabetes Association и Diabetes Research Foundation.

Читайте такжеСахар повышает риск заболеваний сердца и сосудовСотрудники Бостонского университета настоятельно рекомендовали организациям из сферы здравоохранения прекратить брать деньги у производителей вредных напитков и найти альтернативные источники финансирования. По мнению Даниэля Аарона и Майкла Сигела, сложившаяся ситуация делает эти организации частью маркетинговой стратегии Coca-Cola и PepsiCo.