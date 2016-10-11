Прием витамина D во время беременности влияет на развитие гиперактивности ребенка - ученые

Ученые из Университета Южной Дании проанализировали данные 1233 детей. Они измерили уровни витамина D в пуповинной крови. Исследование показало: участники с уровнями витамина D в пуповинной крови выше 25 наномоль на литр реже страдали от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Чем выше был уровень витамина D в пуповинной крови детей, тем меньше у них оказались выражены симптомы СДВГ в возрасте двух с половиной лет, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News. Увеличение концентрации витамина D в пуповинной крови на каждые 10 наномоль на литр снижало вероятность попадания в группу высокого риска СДВГ на 11%.

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