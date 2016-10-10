Психотерапевта лучше посещать с утра - исследование

В новом исследовании участвовали 24 человека. Добровольцы боялись толпы или общественных мест. Участники раз в неделю в течение трех недель в разное время суток ходили на сеансы экспозиционной психотерапии, подразумевающей столкновение со своим страхом лицом к лицу, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Читайте такжеУченые разработали методику, избавляющую человека от фобии пауковНа каждой сессии добровольцы минимум полчаса проводили в новой обстановке - общественном транспорте, переполненном супермаркете или кинотеатре. Они оставались там до тех пор, пока их страх не ослабевал. До и после каждой встречи участники отвечали на вопросы о своих симптомах. Также ученые измеряли уровни кортизола (гормона стресса) в слюне добровольцев.

Читайте такжеПовышение работоспособности - признак того, что депрессия отступаетИсследователи обнаружили: на утренних сессиях пациенты добивались наибольших успехов по сравнению с сеансами во второй половине дня. Они лучше контролировали собственную тревогу и испытывали менее сильный страх на следующих встречах с психотерапевтом. Судя по всему, дело в том, что утром уровни кортизола, участвующего в формировании новых реакций на страх, выше всего.