Ученые работают над созданием лекарства для профилактики болезни Альцгеймера

Исследовательская группа из США, занимающаяся проблемами лечения болезни Альцгеймера, решила бороться с заболеванием иным путем, чем большинство ученых. Действие большинства разрабатываемых и тестируемых сейчас препаратов направлено на разрушение белковых скоплений, амилоидных бляшек, с присутствием которых и связывают прогрессирование болезни. Кроме того считается, что опасность представляет и накопление тау-белка, который образует в головном мозге нейрофибриллярные клубки – они также присутствуют у пациентов с Альцгеймером, сообщает Медпортал.

Исследователи из Байлоровского медицинского колледжа (Baylor College of Medicine) совместно с учеными из Техасской детской больницы (Texas Children's Hospital) и Медицинской школы при Университете Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) решили создать препарат, прием которого будет препятствовать образованию аномальных белковых скоплений, а не разрушать уже сформировавшиеся.

Читайте такжеПростые физические упражнения помогут бороться со старческой деменциейОни обнаружили фермент – киназу Nuak1, которая ингибировала образование бляшек в головном мозге плодовых мушек, мышей, а также в клетках культуры нейронов головного мозга человека. Хуан Ботас (Juan Botas), один из членов исследовательской группы, пояснил, что теперь исследователи готовятся создать препарат на основе обнаруженного фермента. Если такие таблетки действительно появятся, то люди, входящие в группу риска, смогут принимать эти препараты в профилактических целях, подобно тому, как пациенты с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний принимают статины.

Читайте такжеУмеренное употребление алкоголя продлевает жизнь пациентов с болезнью Альцгеймера Напомним, что пока не существует препаратов для борьбы с болезнью Альцгеймера.