В США одобрена внутривенная форма карбамазепина

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала препарата Кэрнексив (Carnexiv) компании Lundbeck – первую внутривенную форму противоэпилептического средства карбамазепина. Об этом сообщает PharmaTimes.

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Согласно результатам исследований, внутривенное введение карбамазепина несет дополнительные риски безопасности: повышается вероятность серьезных дерматологических реакций, включая токсический эпидермальный некролиз, а также вероятность развития апластической анемии и агранулоцитоза.

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Карбамазепин был открыт в 50-х годах XX века, на рынке препарат появился уже в 60-е годы.